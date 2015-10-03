​Медики из организации "Врачи без границ" погибли при обстреле афганского Кундуза

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ При бомбардировке захваченного талибами афганского Кундуза погибли трое медиков международной неправительственной организации "Врачи без границ", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Кроме того, 30 человек числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба Médecins Sans Frontières.

"Мы глубоко шокированы атакой, смертью наших работников и пациентов, а также тяжелым бременем, которое легло на здравоохранение Кундуза", - подчеркнул директор гуманитарной организации Барт Янссенс.

Он добавил, что обстрел затронул больницу, где находились 105 пациентов и более 80 медиков, поэтому точные цифры о потерях и пострадавших выясняются.

После авиаудара травмпункт частично обрушился и загорелся.

Янссенс призвал стороны конфликта уважать медицинские учреждения и персонал.

Отмечается, что медучреждения MSF - единственные в своем роде в этом регионе, потому что с травмами сюда может обратиться любой человек, независимо от национальности и политической принадлежности.