IEA: Эта зима станет серьезным испытанием для Украины

Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает, что предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины.

Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает, что предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора IEA Фатиха Бироля.

"Сегодня Украина столкнулась с одним из самых острых кризисов энергетической безопасности в мире. Энергетическая система страны выдержала последние две зимы благодаря мужеству народа и поддержке партнеров. Но эта зима станет для него самым суровым испытанием, которое он не может позволить себе провалить. Последствия выходят далеко за рамки энергетического сектора. Мы только что выпустили новый доклад МЭА, в котором изложены 10 мер в области энергетики, которые могут помочь Украине пережить опасные предстоящие месяцы", - заявил Бироль.

По информации IEA, к числу вышеуказанных 10 ключевых мер, которые Украина и ее международные партнеры могут предпринять, относятся: укрепление физической и кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования и запасных частей для ремонта, ускорение децентрализации энергоснабжения, инвестиции в энергоэффективность и увеличение возможностей импорта электроэнергии и газа из Европейского Союза.

IEA отмечает, что ожидает прекращения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия транзитного соглашения в конце 2024 года, предупреждая о предстоящей тяжелой зиме для Киева и его соседей.

"Не исключено, что может быть найдено какое-то постоянное соглашение о транзитных потоках. Но базовое предположение заключается в том, что российские транзитные потоки через Украину будут прекращены с января 2025 года", - говорится в отчете.

Согласно исследованию, в котором рассматривается энергетическая безопасность Украины перед зимой, после истечения срока действия соглашения между ПАО "Газпром" и "Нафтогазом", Украине придется обеспечить поставки газа из Центральной и Восточной Европы. Другим риском является нарушение поставок газа и электроэнергии в соседнюю Молдову. Хотя Молдова больше не зависит напрямую от российского газа для удовлетворения спроса на контролируемой ею территории, она получает около двух третей своей электроэнергии с электростанции в Приднестровском регионе.

"Энергетическая система Украины пережила две последние зимы... Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием. Ситуация сейчас представляет собой одну из самых острых проблем энергетической безопасности в мире", - заявил он.

Агентство также выразило обеспокоенность ситуацией в Молдове, где прекращение транзита российского газа через Украину также создает значительные риски для энергетической безопасности.

AIE также предложило десять мер для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Однако не уточняется, какие именно.

В докладе AIE говорится, что в 2022 и 2023 годах "около половины генерирующих мощностей Украины были заняты российскими войсками, уничтожены или повреждены, а примерно половина крупных сетевых подстанций была повреждена ракетами и беспилотниками".

Поскольку Украина потеряла более двух третей своих мощностей по производству электроэнергии после российского вторжения, в докладе предупреждается о "зияющем разрыве между доступным электроснабжением и пиковым спросом".

Авторы доклада призвали европейские страны ускорить поставки оборудования и деталей для восстановления поврежденных объектов и призвали принять меры по их защите от беспилотников.