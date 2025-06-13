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МЭА активно следит за ситуацией на Ближнем Востоке

МЭА активно следит за ситуацией на Ближнем Востоке Международное энергетическое агентство активно отслеживает влияние ситуации между Израилем и Ираном на рынке нефти.
Другие страны
13 июня 2025 г. 14:22
МЭА активно следит за ситуацией на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство активно отслеживает влияние ситуации между Израилем и Ираном на нефтяные рынки.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Система нефтяной безопасности МЭА располагает более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов на случай чрезвычайной ситуации. Мы готовы принять меры при необходимости", - написал Бироль.

Цены на нефть сегодня подскочили более чем на 7%, приблизившись к многомесячному максимуму, после того как Израиль нанес удары по Ирану, что привело к ответным действиям Ирана и усилению опасений по поводу перебоев с поставками нефти.

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