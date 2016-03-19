МЧС России опубликовало список экипажа и пассажиров упавшего в Ростове Boeing

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ МЧС России опубликовало список пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Ростове-на-Дону, шесть из семи членов экипажа — иностранцы.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В опубликованном списке названы имена 55 пассажиров самолета, гражданство которых уточняется. Среди членов экипажа Boeing было шесть иностранцев - Сократоус Аристос, Алава Круз Алехандро, Курбело Каро Жавьер Алехандро, Конфаит Алекс Доминик Йорам, Делакрус Лаура Патриция, Назирдинова Жульдуз, а также гражданин России Максим Аудрус.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы аэропорта при посадке в условиях плохой видимости. По данным МЧС России, на борту лайнера находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.