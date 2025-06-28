МЧС Кыргызстана: Из-за прорыва дамбы на горном озере эвакуировали 950 человек

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана 950 человек эвакуировано из-за прорыва дамбы на горном озере.

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана 950 человек эвакуировано из-за прорыва дамбы на горном озере.

Как передает Report со ссылкой на местное агентство "Кабар", об этом сообщили в МЧС республики.

"В Иссык-Атинском районе Чуйской области объем воды в высокогорном озере "Такыр-Тор" достиг примерно 450-500 тыс. кубометров. В результате произошел прорыв дамбы, вызвавший наводнение. Оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области совместно с эвакуационной комиссией Иссык-Атинского района эвакуировала 950 человек", - указали в ведомстве.

Прорыв дамбы привел к разрушению моста между двумя селами в указанном районе, движение по участку дороги здесь перекрыто. Для ликвидации последствий бедствия задействованы специалисты их близлежащих районов. Ситуация находится под контролем министра ЧС Бообека Ажикеева.

Эвакуированные вывезены в два соседних села и размещены в школах, мечетях, домах культуры и доме-интернате.