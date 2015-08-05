​МЧС Киргизии предупредило о высокой вероятности сильного землетрясения

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ МЧС Киргизии предупредило о высокой опасности землетрясения интенсивностью до 9 баллов на территории республики во второй половине 2015 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Высокогорная Киргизия находится в зоне разрушительных землетрясений. В октябре 2008 года киргизское село Нура, расположенное в районе киргизско-китайской границы, было почти до основания разрушено ночным 8-балльным толчком. Тогда в Нуре погибли 75 человек, еще 150 получили ранения.

Согласно прогнозу Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, очередная фаза увеличения сейсмической опасности ожидается в 2015 году на всей территории республики: "Наиболее опасными являются приграничные зоны Баткенской и Ошской областей с Таджикистаном и Китаем, где возможны землетрясения с интенсивностью 7-9 баллов", - сообщает ведомство.

Второе по вероятности место занимают районы ожидаемых землетрясений северного Тянь-Шаня, в частности Иссык-Кульская область республики и зона Южно-Ферганского разлома, отмечают в ведомстве.

МЧС Киргизии также предупреждает, что в августе в республике ожидается "активизация экзогенных природных процессов", связанных с резким изменением погоды: "Колебания температуры воздуха, усиление ветра, ливневые и продолжительные дожди в предгорных и горных зонах могут стать причиной селевых и паводковых процессов, оползней, обвально-осыпных явлений, подтопления и затопления пониженных участков".