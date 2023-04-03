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McDonald's закрывает офисы в США

McDonald's закрывает офисы в США Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 07:09
McDonald's закрывает офисы в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, в течение этой недели с 3 апреля McDonald's сообщит "о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников" в компании.

Также руководство сети попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально".

Кроме того, работников попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире McDonald's.

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