McDonald's закрывает офисы в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на текущей неделе временно закрывает офисы в США в связи с подготовкой к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации.

Как передает Report , об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, в течение этой недели с 3 апреля McDonald's сообщит "о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников" в компании.

Также руководство сети попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально".

Кроме того, работников попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире McDonald's.