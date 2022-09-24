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Омбудсмен: Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста

Омбудсмен: Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста. Украина хочет поднять вопрос невыполнения мандата МККК по поводу встреч с военнопленными.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 14:00
Омбудсмен: Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста

Ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста. Украина хочет поднять вопрос невыполнения мандата МККК по поводу встреч с военнопленными.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Ни один из военнопленных, которых мы освободили, не видел представителя Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК и мы должны об этом публично говорить", - отметил уполномоченный.

Лубинец добавил, что планирует в начале октября встретиться с руководством Международного комитета Красного Креста в Женеве.

Омбудсмен объяснил, что представители МККК брали на себя обязательства по защитникам Мариуполя, а их мандат заставляет Россию выполнять Женевские конвенции.

"Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, за этим следить, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Ombudsman: None of Ukrainian defenders in captivity saw ICRC reps

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