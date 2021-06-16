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Мавзолей Тадж-Махал в Индии открылся для посетителей

Мавзолей Тадж-Махал в Индии открылся для посетителей Самое известное архитектурное сооружение Индии, беломраморный мавзолей Тадж-Махал открылся в среду для посетителей после двухмесячного перерыва, вызванного вспышкой заболеваемости COVID-19
Другие страны
16 июня 2021 г. 12:21
Мавзолей Тадж-Махал в Индии открылся для посетителей

Самое известное архитектурное сооружение Индии, беломраморный мавзолей Тадж-Махал открылся сегодня для посетителей после двухмесячного перерыва, вызванного вспышкой заболеваемости COVID-19. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, памятник открыт с ограничениями - одновременно на территорию комплекса будут допускать не более 650 человек.

"Все посетители должны носить маски, для наблюдения за гостями созданы специальные команды", - сказал глава Археологического управления Индии по городу Агра Васант Кумар Саварнкар в интервью с журналистами.

Археологическое управление Индии закрыло мавзолей вместе с другими археологическими памятниками с 15 апреля - из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. 14 июня власти сообщили, что разрешают открыть с 16 июня исторические монументы и музеи, однако окончательное решение принимают местные власти - в зависимости от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном округе или городе. Власти города Агра, в котором находится Тадж-Махал, решили допустить в него посетителей, но с ограничениями.

Как указал Саварнкар, билеты будут продаваться только онлайн или через смартфон, в кассе купить билеты нельзя. С одного адреса или телефона можно приобрести не более пяти билетов. Посетителям не разрешат прикасаться к мраморным стенам Тадж-Махала, а ходить можно только по специальным дорожкам с покрытием в виде губки, которое пропитано дезинфицирующим раствором.

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Версия на азербайджанском языке Tac Mahal mavzoleyi turistlər üçün açılıb

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