Мавритания разорвала дипломатические отношения с Катаром

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Мавритания заявила о том, что разрывает дипломатические отношения с Катаром.
Как передает Report, об этом сообщает во вторник Al Arabia.
Она стала девятой страной, присоединившейся к блокаде Дохи. В понедельник о разрыве отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские эмираты, Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий. Некоторые страны также разорвали экономические отношений с Катаром.
Также во вторник Иодания заявила о том, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре и отзывает лицензию у местного филиала катарского телеканала Al Jazeera, сообщает агентство Associated Press.
Причиной этого решения послужила поддержка катарскими властями исламских террористов, против которых борется коалиция государств под началом США.
News DepartmentАвтор новости
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