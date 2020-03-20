​Маврикий закрылся для иностранцев на 15 дней

С четверга 19 марта 2020 года въезд иностранцам на Маврикий закрыт на 15 дней, так как там обнаружили первые три случая заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

По информации островных властей, COVID-19 был диагностирован у трех граждан Маврикия, недавно вернувшихся в страну. Двое из них работали на круизных кораблях, а третий находился в Великобритании.

В связи с закрытием границ остров приостановил все входящие международные авиарейсы.

Всем пассажирам рекомендовано обратиться к перевозчикам по поводу возврата или обмена билетов.