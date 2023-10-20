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Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы

Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы Неоколониализм сегодня является серьезной проблемой для всех стран, не только тех в отношении которых эта политика осуществляется, просто сейчас она приняла скрытый характер.
Другие страны
20 октября 2023 г. 11:20
Маурис Пиндар: Колониальная политика продолжается, просто носит скрытые формы

Неоколониализм сегодня является серьезной проблемой для всех стран, не только тех в отношении которых эта политика осуществляется, просто сейчас она приняла скрытый характер.

Как сообщает Report, об этом член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Маурис Пиндар заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

"Неоколониализм оказывает большое влияние на экономическую и политическую жизнь. Сегодня существует новый тип колониальной политики. Американцы, британцы, нидерландцы, французы, как и прежде, проводят политику колонизации и скрывают это. У нас нет колониального статуса во Франции, но отношение как к колонии - это реальность, в которой мы живем. В настоящее время французская армия вытесняет наш народ с территории. Здесь речь идет о политическом доминировании. У нас всего два депутата в парламенте. Метрополия применяет французские законы с помощью полиции, занимается добычей и вывозом золота. Хотя у нас достаточно собственных природных ресурсов, мы должны использовать нефть из Франции. Французские компании эксплуатируют наши природные ресурсы, поэтому нам не остается ничего, что могло бы приносить доход" - такую мрачную картину нарисовал М.Пиндар.

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