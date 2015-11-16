Матвиенко: РФ может изменить отношение к Совету Европы, если ПАСЕ не отменит санкции

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Россия может изменить свое отношение к Совету Европы в случае, если Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не отменит введенные против российских парламентариев санкции, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия готова вернуться в ПАСЕ, но только при условии полноформатного, полноценного восстановления прав нашей парламентской делегации. Речь в данный момент не идет об отказе от взносов на финансирование Совета Европы, так как российские средства в целом поддерживают работу всей структуры этой влиятельной международной организации. Однако если российской делегации не вернут право голоса в ПАСЕ, это может сказаться на нашем отношении к Совету Европы в целом", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".

По ее словам, очевидно, что "ПАСЕ только потеряла от отсутствия на ее заседаниях делегации России, которая всегда принимала активное участие в работе, инициировала много интересных предложений, дискуссий, обогащала деятельность этого парламентского форума".