Матвиенко: кризис с мигрантами и ИГ стали следствием безответственной политики Запада

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Кризис с беженцами и мигрантами в Европе, а также возникновение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) стали результатом безответственной политики ряда западных стран и их союзников. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении к 4-й Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (МПС).

По ее словам, старая модель однополярного мира, основанная на "доминировании одной державы или группы стран", уходит в прошлое. "Но ее всеми силами пытаются сохранять и воспроизводить, оказывая неприкрытое давление на другие страны, подвергая их односторонним санкциям и применяя против них вооруженную силу. В результате поднимают голову терроризм и политический экстремизм, целые регионы погружаются в хаос, уничтожаются святыни, гибнут женщины, старики и дети", - сказала глава Совфеда.

"Нынешний кризис с беженцами и мигрантами в Европе, появление "Исламского государства" - это также результат безответственной политики ряда западных стран и их союзников", - подчеркнула она.