Материковый Китай спустя пять лет возобновляет групповые поездки на Тайвань

Центральное правительство КНР приняло решение о возобновлении в ближайшее время групповых туристических поездок из материковой части страны на Тайвань.

Центральное правительство КНР приняло решение о возобновлении в ближайшее время групповых туристических поездок из материковой части страны на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство культуры и туризма Китая.

На странице ведомства в WeChat уточняется, что подобная мера нацелена на "нормализацию взаимодействия между населением, проживающим по обе стороны Тайваньского пролива". Как отмечается, она принята в интересах китайских соотечественников и с учетом спроса на соответствующие турпоездки. Возобновление путешествий на Тайвань пока касается только жителей Шанхая и восточной провинции Фуцзянь.

Групповые туры из материкового Китая на Тайвань были прекращены в начале 2020 года, вскоре после возникновения пандемии нового коронавируса. Это произошло в связи с тем, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия в одностороннем порядке запретила жителям поездки в континентальную часть КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.