Матери Скрипаля вызывали скорую помощь

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Матери британского шпиона Сергея Скрипаля вызывали скорую помощь. Как сообщает Report, об этом заявила племянница Виктория Скрипаль.

По ее словам, у 90-летней женщины "кололо сердце" на протяжении трех дней. "Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают, 90 лет - как может себя чувствовать человек в 90 лет", - сказала она в интервью Baltkom.

Напомним, что 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.