Матери Скрипаля вызывали скорую помощь

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Матери британского шпиона Сергея Скрипаля вызывали скорую помощь. Как сообщает Report, об этом заявила племянница Виктория Скрипаль.
По ее словам, у 90-летней женщины "кололо сердце" на протяжении трех дней. "Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают, 90 лет - как может себя чувствовать человек в 90 лет", - сказала она в интервью Baltkom.
Напомним, что 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.
News DepartmentАвтор новости
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