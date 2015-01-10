Арабский эксперт: Пока продолжается сирийский кризис, говорить о конце войны против ИГИЛ не приходится

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Давление международной коалиции приводит к ослаблению группировки "Исламское государство", но пока продолжается сирийский кризис, говорить об окончании войны против нее не приходится". Об этом заявил Report эксперт, редактор телеканала "Аль-Арабия" Масуд Альфак.

"Исламское государство потерпит поражение в некоторых боях в обозримом будущем, но не войну в целом", - считает М.Альфак.

"Ко всему этому ИГИЛ приняла доктрину, которая оправдывает терроризм. Эта доктрина не может быть уничтожена истребителями и пушками", - заявил эксперт.

М.Альфак также поделился мнением по поводу того, что движет людьми из разных стран, в том числе европейских, которые примыкают к группировке и воюют на стороне ИГ: "Я не думаю, что ими движет желание заработать. Этот вопрос слишком раздут в прессе. Большинство бойцов воюют чисто по идеологическим мотивам и экстремистским религиозным верованиям, что и втягивает их в эту, как они считают, "священную войну"".

Говоря о том, может ли ИГ представлять угрозу другим странам, в частности одной из немногих стабильных в регионе стран - Иордании, М.Альфак отметил, что ситуация в этой стране на данный момент под контролем, но опасения, конечно же, существуют.

По его словам, это связано с общей границей с Сирией, Израилем, а также распространением экстремистских идеологий.