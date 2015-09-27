​Массовые столкновения в Кашмире

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В индийском штате Кашмир, произошли массовые анти-индийские протесты.

Как передает Report, для того чтобы разогнать агрессивную толпу демонстрантов, которая насчитывала несколько сотен участников, полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протестанты размахивали флагами республики Пакистан, выкрикивали слоганы за независимость Кашмира от Индии и кидали камни в полицию, которая пыталась остановить агрессивное поведение демонстрантов.