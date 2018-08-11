Массовые протесты в Бухаресте: Более 440 пострадавших

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Бухаресте 440 человек пострадали в ходе антиправительственной демонстрации.

Как передает Report, об этом сообщает Agerpres.

Отмечается, что медицинская помощь понадобилась 440 людям, в том числе 24 жандармам. Из них 65 были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в ходе митинга пострадали почти 250 человек.

Cотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Отмечается, что протестующие требуют распустить правительство и провести досрочные выборы.

Как сообщает телекомпания Euronews, более 20 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственный протест румынской диаспоры в Европе. Коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему - главные претензии протестующих к властям. Многие из протестующих приехали из-за рубежа. Правящая партия выразила недоумение протестами.