Массовую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Индии

Местным властям во всех округах поручено оперативно сообщать о новых подобных случаях

Несколько тысяч птиц погибли за последние дни в разных частях Индии. Причиной их массовой гибели стала вспышка птичьего гриппа, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Вирус этого заболевания уже подтвержден по меньшей мере в четырех штатах: Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан, в ряде других штатов причины гибели птиц устанавливаются.

Правительство северного индийского штата Химачал-Прадеш во вторник подтвердило вспышку птичьего гриппа после гибели порядка 1 700 птиц, в основном горных гусей, в районе озера Понг-Дам в округе Кангра. Власти округа распорядились, чтобы ни люди, ни скот не приближались к озеру ближе 1 км до дальнейшего уведомления и запретили продажу птицы, в том числе домашней, и выловленной в озере рыбы в соседних с озером районах.

Центральное правительство направило распоряжение национальным паркам и заповедникам дикой природы с требованием принять меры предосторожности на фоне распространения птичьего гриппа по всей стране.