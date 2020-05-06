Выявлено массовое заражение COVID-19 у вахтовиков на месторождении в РФ

Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса только о 246 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили на официальном сайте Ленского района со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева, который выехал в район с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что предварительное тестирование, проведенное у 10 тыс. работников Чаянды, выявило около 3 тыс. случаев заражения. Для уточнения данных по очагу власти Якутии настояли на повторном исследовании сотрудников "Газпрома" и его подрядчиков. Роспотребнадзором пока подтвержден только 41 случай заражения коронавирусом на территории месторождения.

"На сегодняшний день готово порядка 5 тыс. анализов, 2,5 тыс. - еще в обработке. Из этих 5 тыс. положительных всего 246, остальные отрицательные", - говорится в сообщении.

По слова Николаева, свыше 95% из тех, кто имеет положительный анализ, не испытывают никаких симптомов болезни. "То есть они переносят ее абсолютно бессимптомно. Об этом говорят врачи, которые сегодня работают на Чаяндинском месторождении", - привели в релизе слова Николаева.