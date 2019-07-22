Массовое отравление в Москве, пострадали 80 человек

В Москве 80 человек обратились за медицинской помощью в результате отравления продуктами из автоматов сети Healthy Food.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15:00 (по московскому времени) 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализировано 37 человек", — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о 75 отравившихся.

Ведомство уточняет, что рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью.