Массовые акции отменяются? - СТАТЬЯ

Вторая декада сентября 2019-го года ознаменовалась массовыми акциями против правительства в Каире и других городах Египта. Акции начались с видео призывов никому не известного 43-х летнего Мухаммеда Али. Традиционно политическая борьба в Египте разворачивается между политическими силами исламистских и светских взглядов. Мухаммед Али выступает ни с исламистской, ни со светской позиции. Он стал известен тем, что вынес на повестку дня сугубо экономические вопросы.

Он говорит: “Исламисты ли мы, либералы ли, не имеет значения, мы должны избавится от него [Сиси]”. Про его политическую деятельность известно лишь то что, он в 2012-ом году участвовал в акциях против Мухаммеда Мурси. Объёмной информации о его жизни нет. Учился в университете, затем из-за желания заработать деньги оставил учёбу и создал компанию. Его компания выполняла заказы министерства обороны по строительным работам. Занимался борьбой. Снимался в фильмах, исполняя второстепенные роли. Сам тоже снимал фильмы на любительском уровне. Снятый им фильм был удостоен Премии Мира на Фестивале Искусства Ради Мира в Люксембурге. Фильм повествует об отчаявшихся от экономических проблем египтянах, решившихся перебраться в Европу на лодках через Средиземное море. Тот факт, что Мухаммед Али не принадлежит к какой-либо партии, а будучи сам внутри системы, восстал против неё, вызвал определённый интерес к его персоне в египетском обществе.

В настоящее время Мухаммед Али проживает в Барселоне как политэммигрант. Он говорит, что Сиси и его окружение строят для себя роскошные виллы. Сиси не отрицает ничего из сказанного: “Да, мы строим, но я делаю это для Египта”, - парирует он.

Мухаммед Али действует по задуманному плану. Его призыв к первому шествию был назначен на 20-е сентября в день футбольного матча "Замалека" против "Аль-Ахли", считающимся египетским дерби. Транспортная система Каира не способна принять всю армию болельщиков после матча. Поэтому, по задумке Мухаммеда Али, не попавшие в метро болельщики тоже должны были создать фон массовости акции. Во время демонстрации было арестовано 350 человек. Среди арестованных - видный активист и юрист по правам человека Манхинур Аль Масри. BBC и CNN заполнили эфир новостями о "субподрядчике, сумевшем сделать за 3 дня то, что не смогла сделать оппозиция за 6 лет", "об актёре, пошатнувшем правительство Сиси".

Но как бы не велик был интерес к персоне Мухаммеда Али, в последующие дни площадь Тахрир не собирала такое же количество демонстрантов, как в первый раз. Eгиптяне, пережившие после Мубарака две революции с активным участием извне, понимают, что одних призывов субподрядчика из-за рубежа, к тому же не имеющего политического опыта, недостаточно для массовых акций. Многолюдные акции сторонников Сиси в последующие дни подтвердили это.

Сиси говорит патриотическими лозунгами. Он говорит, что посвятил свою жизнь Египту. Огромное большинство египтян, видевших отмирающий период правления Мубарака и неумелое правление Мурси, предпочитают Сиси. Сиси особенно популярен в сельской местности, среди армейского персонала, журналистов и известных людей.

Генерал Абдель Фаттах Аль Сиси сверг военным путём демократически избранного президента Мурси 3-го июля 2013-го года. Неумение управлять страной предопределило смену Мурси. Хотя во время военного переворота и погибло более 1000 человек, египтяне увидели в Сиси спасителя. В 2014-ом году Сиси, набрав 97%, голосов, стал президентом Египта. Получив безоговорочную поддержку Запада, Сиси внёс предложение по изменению Статьи 140 Конституции Египта, где предусматривалось изменение срока правления президента от 4-х до 6-и лет. 485 из 596-и депутатов выступили за поправки в Конституцию. За президентом также было признано право избираться на более чем два срока. Такой расклад открывает для Сиси путь править страной до 2034-го года.

Вероятность вмешательства сил из-за рубежа с целью свержения власти в Египте также невелика. Eгипет - вторая страна мира по доле военной помощи из США (1.2 миллиардов долларов). Трамп встречался с Сиси 7 раз, то есть больше чем с любым другим лидером. Во время каждой встречи, он называл Сиси "другом" и хвалил "за фантастическую работу проделанную в Египте". Сиси дважды был приглашён в Белый Дом. Только в 2019-ом президенты встречались 3 раза, а 6-го октября 2018-го Мелания Трамп посетила Египет в качестве первой леди США и встретилась с супругой Сиси, Энтессар Амер, а также с самим президентом. Исследователь Института Тахрир по вопросам Ближнего Востока Тимоти Калдас говорит, что "визит Мелании - это проявление поддержки Трампа Сиси".

В данной ситуации Европейские страны не хотят непредсказуемости в третьей по числу населения стране Африки. Это чревато потоком беженцев в Европу. В планы Америки также не входит непредсказуемое развитие событий в Египте и Ближнем Востоке и приход к власти непредусмотренных сил (особенно исламистов), если даже и демократическим путём.

Tаир Керимов

Выпускник Гарвардского Университета

Переводчик общенационального лидера Гейдара Алиева