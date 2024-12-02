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Массовая драка на футбольном матче в Гвинее унесла жизни около 60 человек

Массовая драка на футбольном матче в Гвинее унесла жизни около 60 человек В результате массовой драки на футбольном матче в юго-восточной части Гвинеи, по предварительным данным, погибли 56 человек.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 15:17
Массовая драка на футбольном матче в Гвинее унесла жизни около 60 человек

В результате массовой драки на футбольном матче в юго-восточной части Гвинеи, по предварительным данным, погибли 56 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительство.

Инцидент произошел во время финального матча турнира, посвященного военному лидеру Гвинеи Мамади Думбуя, на стадионе в городе Нзерекоре — одном из крупнейших в стране.

"Спорное решение судей вызвало насилие, перераставшее в драку, что привело к панике и давке среди зрителей", -говорится в информации.

По данным властей, некоторые фанаты начали бросать камни, усугубив хаос на стадионе.

Правительство Гвинеи пообещало провести тщательное расследование произошедшего.

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