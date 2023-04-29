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Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе 29 апреля, в микрорайоне Казачья Бухта в городе Севастополе произошло возгорание на площади около 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание беспилотника в резервуар с топливом.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 10:20
Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе

29 апреля, в микрорайоне Казачья Бухта в городе Севастополе произошло возгорание на площади около 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание беспилотника в резервуар с топливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Пожару, площадь которого составляет 1 тыс. кв. м, присвоен четвертый класс опасности. По словам Развожаева, так как объем топлива большой, потребуется время на локализацию возгорания.

На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 пожарных.

Никто в результате ЧП не пострадал, возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам.

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