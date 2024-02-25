Масштабные учения НАТО стартуют на территории Польши

Сегодня начинаются национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24.

Сегодня начинаются национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил генштаб польской армии.

В учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.

Минобороны Польши ранее сообщало, что основные силы, участвующие в учениях, будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией ВС Польши, также будут задействованы военнослужащие сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. В учениях примут участие подразделения союзных войск, присутствующие в Польше, включая боевую группу НАТО eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

В сообщении министерства говорилось, что в ходе учений будет проверено "взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море", военные операции также будут проводиться в киберпространстве.

Эти учения станут "ключевым элементом" самых крупных с 1988 года учений НАТО Steadfast defender-24. Они "не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять любой агрессивной политике", в том числе "провокационным действиям Российской Федерации", подчеркнуло министерство.