Маск заявил о создании своей политической партии

Богатейший человек планеты, американский миллиардер Илон Маск, ранее курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), объявил о создании своей политической партии.

Богатейший человек планеты, американский миллиардер Илон Маск, ранее курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), объявил о создании своей политической партии.

Как передает Report , об этом предприниматель написал в принадлежащей себе соцсети Х.

Маск подчеркнул, что в США действует однопартийная система.

"С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня "Партия Америки" сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал он.

До этого Маск провел на своей странице голосование, в котором задал читателям вопрос "Стоит ли нам создать партию "Америка"?" В опросе приняли участие более 1,2 млн пользователей, из них за создание новой партии высказались 65,4%.