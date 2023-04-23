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Маск заявил, что отправил Украине 100 млн долларов

Маск заявил, что отправил Украине 100 млн долларов Илон Маск сообщил, что передал Украине $100 млн.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 17:13
Маск заявил, что отправил Украине 100 млн долларов

Илон Маск сообщил, что передал Украине $100 млн.

Как передает Report, об этом ответил он в Twitter писателю Стивену Кингу, который рекомендовал Маску передать его синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине.

"Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США", - написал Маск.

Ранее администрация Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Такие галочки уже потеряли основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и другие.

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