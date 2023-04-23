Маск заявил, что отправил Украине 100 млн долларов

Илон Маск сообщил, что передал Украине $100 млн.

Илон Маск сообщил, что передал Украине $100 млн.

Как передает Report, об этом ответил он в Twitter писателю Стивену Кингу, который рекомендовал Маску передать его синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине.

"Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США", - написал Маск.

Ранее администрация Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Такие галочки уже потеряли основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и другие.