Маск встретится с президентом и премьером Израиля на фоне обвинений в антисемитизме

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск сегодня приедет в Израиль, где встретится с президентом Исааком Герцогом.

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск сегодня приедет в Израиль, где встретится с президентом Исааком Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис Герцога.

Встреча Маска с президентом пройдет в понедельник. На ней также будут присутствовать израильтяне, чьи родственники находились в плену у ХАМАС в Газе. На их встрече Герцог подчеркнет "необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете", отметили в его офисе.

Помимо этого, Маск планирует встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и посетить приграничные поселения в Газе, пострадавшие от нападения палестинской группировки ХАМАС.

Визит миллиардера в страну пройдет на фоне обвинений Маска в терпимости к антисемитским сообщениям в Х и повышенному вниманию на фоне войны между Израилем и ХАМАС.