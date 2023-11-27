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Маск встретится с президентом и премьером Израиля на фоне обвинений в антисемитизме

Маск встретится с президентом и премьером Израиля на фоне обвинений в антисемитизме Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск сегодня приедет в Израиль, где встретится с президентом Исааком Герцогом.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 05:19
Маск встретится с президентом и премьером Израиля на фоне обвинений в антисемитизме

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск сегодня приедет в Израиль, где встретится с президентом Исааком Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис Герцога.

Встреча Маска с президентом пройдет в понедельник. На ней также будут присутствовать израильтяне, чьи родственники находились в плену у ХАМАС в Газе. На их встрече Герцог подчеркнет "необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете", отметили в его офисе.

Помимо этого, Маск планирует встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и посетить приграничные поселения в Газе, пострадавшие от нападения палестинской группировки ХАМАС.

Визит миллиардера в страну пройдет на фоне обвинений Маска в терпимости к антисемитским сообщениям в Х и повышенному вниманию на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке Mask antisemitizm ittihamları fonunda İsrailin liderləri ilə görüşəcək

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