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Маск: В войнах будущего будут побеждать благодаря качеству беспилотников

Маск: В войнах будущего будут побеждать благодаря качеству беспилотников В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА.
Другие страны
23 мая 2024 г. 16:51
Маск: В войнах будущего будут побеждать благодаря качеству беспилотников

В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА.

Как передает Report, такой прогноз сделал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети "X".

Он подчеркнул, что "войны будущего действительно будут войнами беспилотников".

"Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на среднее количество убитых. Побеждает та сторона, у которой этот показатель больше", - добавил он.

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Версия на английском языке Musk: Future wars to be won thanks to quality of drones

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