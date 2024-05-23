Маск: В войнах будущего будут побеждать благодаря качеству беспилотников

В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА.

В войнах будущего многое будет зависеть от беспилотников, определяющую роль в будущих военных конфликтах будет играть качество конструируемых БПЛА.

Как передает Report, такой прогноз сделал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети "X".

Он подчеркнул, что "войны будущего действительно будут войнами беспилотников".

"Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на среднее количество убитых. Побеждает та сторона, у которой этот показатель больше", - добавил он.