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Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и организации проституции.
Другие страны
7 июня 2025 г. 15:37
Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и организации проституции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Маска в соцсети Х.

В процессе перепалки с американским лидером в четверг, 5 июня, основатель Tesla написал: "Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы".

Кроме того, он опубликовал видеоролик 1992 года, на котором действующий президент США и Эпштейн общаются на мероприятии.

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Версия на английском языке Musk deletes Epstein tweet after Trump rift
Версия на азербайджанском языке Mask Trampın Ceffri Epşteynlə əlaqələrinə dair postu silib

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