Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном

Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и организации проституции.

Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и организации проституции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Маска в соцсети Х.

В процессе перепалки с американским лидером в четверг, 5 июня, основатель Tesla написал: "Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы".

Кроме того, он опубликовал видеоролик 1992 года, на котором действующий президент США и Эпштейн общаются на мероприятии.