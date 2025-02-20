Маск: США грозит банкротство, если не решить проблему с бюджетным дефицитом

Соединенные Штаты ждет банкротство, если руководство страны не сможет решить проблему с бюджетным дефицитом.

Соединенные Штаты ждет банкротство, если руководство страны не сможет решить проблему с бюджетным дефицитом.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

"Если мы не решим проблему с дефицитом, не будет денег на оказание медицинской помощи, не будет денег на социальное страхование. <...> Этот вопрос надо решить. Америка обанкротится, если не сделать этого", - сказал он.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на экспертов сообщал, что реализация политической программы президента США Дональда Трампа может привести к увеличению дефицита бюджета в стране, даже если DOGE удастся сократить государственные расходы.

Эксперты отмечали, что даже полный отказ от всех расходов на образование и оказание помощи другим странам не позволит приблизиться к бюджетному балансу, так как планы Трампа по снижению налогов с доходов корпораций "принесут дополнительные триллионы" дефицита.