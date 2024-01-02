Маск считает, что 2024 год будет еще более безумным

Предприниматель Илон Маск предсказал, что 2024 год станет еще более безумным.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
"Мой прогноз: 2024 год будет еще более безумным", - так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который интересовался, на что стоит рассчитывать в новом году.
Агентство Bloomberg информировало, что Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд и продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира. Этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.