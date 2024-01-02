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Маск считает, что 2024 год будет еще более безумным

Маск считает, что 2024 год будет еще более безумным Предприниматель Илон Маск предсказал, что 2024 год станет еще более безумным.
Другие страны
2 января 2024 г. 05:49
Маск считает, что 2024 год будет еще более безумным

Предприниматель Илон Маск предсказал, что 2024 год станет еще более безумным.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Мой прогноз: 2024 год будет еще более безумным", - так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который интересовался, на что стоит рассчитывать в новом году.

Агентство Bloomberg информировало, что Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд и продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира. Этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask cari ilin əvvəlkilərdən daha pis olacağını söyləyib

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