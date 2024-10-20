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Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис

Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис Победа на президентских выборах в США кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис может повлечь за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах.
Другие страны
20 октября 2024 г. 08:31
Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис

Победа на президентских выборах в США кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис может повлечь за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

По его мнению, в текущий момент предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.

"Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы [Харрис], - сказал Маск в ответ на соответствующий вопрос. - Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.

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