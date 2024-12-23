Маск раскритиковал траты США на оборону Европы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам следует сократить расходы на оборону Европы.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам следует сократить расходы на оборону Европы.

Как передает Report , своей точкой зрения он поделился в соцсети Х.

"Почему американские налогоплательщики финансируют четверть расходов Европы на оборону? Это не имеет смысла, особенно учитывая наш огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", - написал предприниматель.

Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.

Напомним, что 20 декабря британская газета Financial Times сообщила, что Трамп через своих представителей уведомил некоторых европейских союзников по НАТО о намерении потребовать от них повышения оборонных расходов до 5% от их ВВП.