Маск: Работа USAID во многом была направлена на влияние на выборы

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) во многом была нацелена на оказание влияния на выборы.

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) во многом была нацелена на оказание влияния на выборы.

Как передает Report , об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск.

"Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы, влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики", - сказал он, выступая вместе с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами в Белом доме.

Он не привел подробностей и не уточнил, о выборах в каких странах идет речь. Говоря о работе USAID, Маск подчеркнул: "Если говорить об отдаче от вложенных средств, я бы сказал, что в целом она не всегда была очень хорошей".

Трамп заявил, что агентство "некомпетентно и очень коррумпировано".