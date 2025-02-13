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Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE

Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
Другие страны
13 февраля 2025 г. 12:17
Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE

Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель ведомства Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Экономика потенциально может вырасти на 4-5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3-4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше. Главным результатом станет отсутствие инфляции с 2025 по 2026 год, что было бы весьма примечательным", - сказал он.

По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%.

Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.

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