Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE

Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель ведомства Илон Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Экономика потенциально может вырасти на 4-5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3-4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше. Главным результатом станет отсутствие инфляции с 2025 по 2026 год, что было бы весьма примечательным", - сказал он.

По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%.

Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.