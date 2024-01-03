Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире

Предприниматель Илон Маск предупредил, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса.

Предприниматель Илон Маск предупредил, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса.

Как передает Report , соответствующей публикацией миллиардер поделился в соцсети Х.

"Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс", - написал он.

Ранее предприниматель заявлял, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, как отмечал Маск, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

Агентство Bloomberg информировало, что Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд и продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира. Этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.