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Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире

Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире Предприниматель Илон Маск предупредил, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса.
Другие страны
3 января 2024 г. 08:59
Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире

Предприниматель Илон Маск предупредил, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса.

Как передает Report, соответствующей публикацией миллиардер поделился в соцсети Х.

"Наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество, является демографический коллапс", - написал он.

Ранее предприниматель заявлял, что из-за проблем демографии могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, как отмечал Маск, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

Агентство Bloomberg информировало, что Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд и продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира. Этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

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