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Маск предрек большие проблемы из-за дефицита бюджета в США

Маск предрек большие проблемы из-за дефицита бюджета в США Соединенные Штаты ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 03:09
Маск предрек большие проблемы из-за дефицита бюджета в США

Соединенные Штаты ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х заявил Илон Маск.

"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", - написал он.

Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.

Ранее Минфин США сообщил, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году.

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