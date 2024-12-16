Маск предрек большие проблемы из-за дефицита бюджета в США

Соединенные Штаты ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета.

Соединенные Штаты ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х заявил Илон Маск.

"Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги", - написал он.

Ожидается, что Маск вместе с Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.

Ранее Минфин США сообщил, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году.