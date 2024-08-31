Маск пообещал обнародовать преступления судьи, распорядившегося закрыть соцсеть "X" в Бразилии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который распорядился приостановить работу соцсети "X" в стране.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который распорядился приостановить работу соцсети "X" в стране.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил. Разумеется, он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны", - написал Маск.

Мораис ранее дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети "X" в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (3.07 пятницы по Баку).

Социальная сеть "Х" в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.