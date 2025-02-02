О нас

Маск получил доступ к платежной системе США для контроля расходов

Маск получил доступ к платежной системе США для контроля расходов Министр финансов США Скотт Бессент предоставил команде Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 06:22
Маск получил доступ к платежной системе США для контроля расходов

Министр финансов США Скотт Бессент предоставил команде Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, доступ к системе, обрабатывающей информацию о платежах на сумму более чем $5 трлн в год, получили сотрудники ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) под руководством Маска. DOGE уже требует доступа к данным других ведомств, но контроль над платежами Минфина - ключевой инструмент. Система хранит персональные данные миллионов граждан, что усиливает опасность конфликта интересов: частные компании Маска конкурируют с получателями государственных средств.

Бессент, недавно утвержденный Сенатом Конгресса США, разрешил доступ сотрудникам DOGE, передает газета. Маск критиковал его назначение и лоббировал кандидатуру Говарда Латника.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд
Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд
2 февраля 2025 г. 06:48
Пентагон впервые задействовал истребители для удара по ИГИЛ в Сомали
Пентагон впервые задействовал истребители для удара по ИГИЛ в Сомали
2 февраля 2025 г. 05:37
В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы
В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы
2 февраля 2025 г. 04:51
Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ
Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ
2 февраля 2025 г. 04:15
WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне
WSJ раскрыла детали полета столкнувшегося с самолетом вертолета в Вашингтоне
2 февраля 2025 г. 03:44
Трамп ввел пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая
Трамп ввел пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая
2 февраля 2025 г. 02:35
Al Watan: Аш-Шараа совершит первый визит в качестве президента Сирии в Эр-Рияд
Al Watan: Аш-Шараа совершит первый визит в качестве президента Сирии в Эр-Рияд
2 февраля 2025 г. 01:25
СМИ: Поездка Рубио в Панаму будет попыткой предотвратить кризис
СМИ: Поездка Рубио в Панаму будет попыткой предотвратить кризис
2 февраля 2025 г. 00:38
Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля
Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля
1 февраля 2025 г. 23:51
В павильоне Азербайджан на ВДНХ стартует проект Точка зрения
В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ стартует проект "Точка зрения"
1 февраля 2025 г. 23:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi