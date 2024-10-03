Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о готовности отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель.

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о готовности отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель.

Как передает Report , об этом говорится в публикации бизнесмена на странице в соцсети Х.

"Хорошая идея", - прокомментировал миллиардер пост Орбана на той же платформе. В нем венгерский премьер заявил, что его страна будет готова перевозить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя в случае сохранения давления на Будапешт со стороны Евросоюза по вопросу борьбы с притоком нелегалов.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты на сумму в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.