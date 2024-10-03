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Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о готовности отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель.
Другие страны
3 октября 2024 г. 07:49
Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
Илон Маск

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о готовности отправлять нелегальных мигрантов в Брюссель.

Как передает Report, об этом говорится в публикации бизнесмена на странице в соцсети Х.

"Хорошая идея", - прокомментировал миллиардер пост Орбана на той же платформе. В нем венгерский премьер заявил, что его страна будет готова перевозить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя в случае сохранения давления на Будапешт со стороны Евросоюза по вопросу борьбы с притоком нелегалов.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты на сумму в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.

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Версия на азербайджанском языке Mask Orbanın qanunsuz miqrantları Brüsselə göndərmək ideyasını dəstəkləyib

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