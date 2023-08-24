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Маск подаcт в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Маск подаcт в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.
Другие страны
24 августа 2023 г. 04:07
Маск подаcт в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

Как передает Report, об этом Маск написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск в своем аккаунте.

Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.

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Версия на азербайджанском языке Mask söz azadlığını boğduğuna görə “Soros”un fondunu məhkəməyə verəcək

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