Маск подаcт в суд на фонд Сороса из-за подавления свободы слова

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

Как передает Report , об этом Маск написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск в своем аккаунте.

Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.