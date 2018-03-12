Маск планирует испытать корабль для полета на Марс в 2019 году

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Первый полет корабля, предназначенный для освоения Марса, может состояться в первом полугодии 2019 года. Об этом заявил американский инженер и изобретатель Илон Маск в ходе ежегодной ярмарки технологий SXSW в Остине (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на CNBC, Маск сказал следующее: «Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года».

Изобретатель признался, что рассчитывает «на общую поддержку, вдохновение и добрую волю» со стороны предпринимателей и общественности. Предполагается, что проект будет стоить менее $5 млн.

«Я считаю, что, как только мы построим корабль, то получим наглядное подтверждение того, что этим путем смогут последовать другие компании и страны», - заметил Маск.

7 февраля изобретатель представил концепцию изменения генетической структуры людей ради жизни на Марсе. По мнению Маска, это поможет выдержать воздействие радиации и отсутствие гравитации. Также инженер разработал программу колонизации Марса к 2022 году.