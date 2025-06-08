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Маск опубликовал загадочный пост на фоне перепалки с Трампом

Маск опубликовал загадочный пост на фоне перепалки с Трампом Американский миллиардер Илон Маск,
Другие страны
8 июня 2025 г. 05:55
Маск опубликовал загадочный пост на фоне перепалки с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск, до недавнего времени занимавший пост главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), опубликовал на своей странице в Х непонятный пост на фоне сообщений о драке в Белом доме с министром финансов Скоттом Бессентом и конфликта с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, предприниматель написал:

"Наиболее вероятен самый занимательный исход".

После ухода с поста в нынешней администрации США у бизнесмена возникли открытые разногласия с Трампом. Миллиардер раскритиковал продвигаемый Трампом проект бюджета.

По данным The Washington Post, Маск и Бессент подрались в Белом доме после обсуждения с Трампом кандидатуры на пост главы Налоговой службы. Инцидент произошел в середине апреля, когда глава государства поддержал кандидатуру Бессента. Покинув Овальный кабинет, министр и миллиардер начали обмениваться оскорблениями. Затем Маск, как отмечает издание, "врезался плечом в грудь" Бессента, а тот нанес ему ответный удар. Несколько человек вмешались и разняли их, а затем миллиардер покинул Западное крыло Белого дома, после этого инцидента на лице Маска появился синяк.

Между тем, Трамп заявил о серьезных последствиях для Маска, ели тот решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против бюджетного предложения Республиканцев.

На фоне конфликтов представители NASA и Пентагона уже ищут возможные альтернативы ракетам и космическим кораблям SpaceX для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию и вывода военных спутников на орбиту.

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