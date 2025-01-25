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Маск опроверг публикацию WSJ о жалобах на стагнацию X

Маск опроверг публикацию WSJ о жалобах на стагнацию X Илон Маск опроверг публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что в январе он направил подчиненным письмо с жалобой на слабые финансовые показатели своей социальной платформы Х и отсутствие существенного прироста числа ее пол
Другие страны
25 января 2025 г. 18:36
Маск опроверг публикацию WSJ о жалобах на стагнацию X

Илон Маск опроверг публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что в январе он направил подчиненным письмо с жалобой на слабые финансовые показатели своей социальной платформы Х и отсутствие существенного прироста числа ее пользователей.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в Х.

"Этот материал ложный. Я не отправлял такого письма. WSJ лжет", - заявил Маск, отвечающий за повышение эффективности американского правительства при новом президенте США Дональде Трампе.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в направленном сотрудникам соцсети X электронном письме Маск отметил "плачевную ситуацию с точки зрения выручки", а также заявил о "стагнации роста числа пользователей". Кроме того, по данным издания, несколько банков, профинансировавших сделку Маска по покупке соцсети, планируют скоординировано продать $13 млрд долговых обязательств, которые бизнесмен использовал для осуществления сделки. Причина, по которой банки готовы сейчас пойти на такой шаг, заключается в том, что, по их расчетам, близость Маска к Трампу позволит им найти покупателей, готовых заплатить приемлемую для них сумму.

Маск приобрел соцсеть в 2022 году, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого соцсеть несколько лет была объектом критики со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Миллиардер обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации. С момента его прихода X потеряла около 20% пользователей в США, которые ушли на альтернативные площадки. Маск приобрел компанию за $44 млрд, сейчас ее стоимость оценивается в $12,3 млрд, то есть на 72% ниже.

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