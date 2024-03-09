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Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования

Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования Американский предприниматель Илон Маск обвинил демократов в использовании нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния.
Другие страны
9 марта 2024 г. 10:35
Маск обвинил демократов в использовании нелегалов во время голосования

Американский предприниматель Илон Маск обвинил демократов в использовании нелегальных мигрантов для укрепления политического влияния.

Как сообщает Report, об этом он написал на своем аккаунте в социальной сети "Х".

Маск указал на то, что при переписи населения в США учитываются все люди в округах независимо от их гражданства. По словам предпринимателя, демократы в Сенате выступили против поправки, которая завершила бы учет нелегальных мигрантов при распределении мест в конгрессе и голосов коллегии выборщиков.

"Поскольку нелегалы в большинстве случаев находятся в демократических штатах, голоса и за членов палаты представителей, и за президента смещаются примерно на 5% влево, чего достаточно, чтобы изменить весь баланс сил", - написал Маск.

C этим, по его мнению, и связано низкое число депортаций, произведенных администрацией президента США Джо Байдена.

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