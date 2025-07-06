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Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу

Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он поменял свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая ведет к увеличению дефицита бюджета страны.
Другие страны
6 июля 2025 г. 06:23
Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что он поменял свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая ведет к увеличению дефицита бюджета страны.

Как передает Report, об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

"Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству", - ответил Маск на вопрос одного из пользователей платформы, поинтересовавшегося, что стало главной причиной, побудившей его кардинально изменить свое отношение к Трампу.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение американского лидера. Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами предпринимателя.

После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике продвигаемый американской администрацией законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн.

Маск 30 июня заявил, что в случае принятия этого законопроекта новая партия будет основана на следующий день. 3 июля Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом приняла данный законопроект, днем позднее его подписал Трамп, после чего Маск объявил о создании "Партии Америки".

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