Маск назвал ИИ потенциальной угрозой существованию человечества

Владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск считает искусственный интеллект (ИИ) потенциальной угрозой существованию человечества.

Владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск считает искусственный интеллект (ИИ) потенциальной угрозой существованию человечества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил агентству PA Media в ходе проводимого Великобританией международного саммита по безопасному использованию ИИ.

"В первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда существует нечто, что сможет стать умнее самого умного из нас. Мы не сильнее и не быстрее других существ, но мы умнее, а теперь впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас. Не уверен, что мы сможем контролировать нечто подобное, но думаю, что мы можем стремиться к тому, чтобы подталкивать его в полезном для человечества направлении, - сказал миллиардер. - Я считаю, что это (искусственный интеллект - ред.) - один из экзистенциальных рисков, с которыми мы имеем дело, и потенциально наиболее актуальный, если принять во внимание сроки и темпы развития ИИ".

Признав, что ИИ является "одной из главных угроз" для человечества, Маск сравнил стремительно развивающуюся технологию с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во зло, так и во благо.