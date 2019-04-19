В США суд дал Маску и регулятору еще неделю на уточнение соглашения о записях в Twitter

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг дал еще одну неделю главе компании Tesla Илону Маску и федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США на консультации по уточнению достигнутого ими ранее соглашения.

Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как следует из указанных материалов, судья Элисон Нэйтан удовлетворила ходатайство о предоставлении сторонам дополнительного времени на проведение переговоров. Документ был направлен совместно адвокатами Маска и комиссии. Ранее Нэйтан на состоявшемся 4 апреля заседании суда не стала принимать решение о том, нарушил ли бизнесмен договоренности с указанным регулирующим органом. Она тогда выделила сторонам две недели на проведение консультаций, этот срок истек в четверг.

В ходатайстве адвокатов Маска и комиссии уточняется, что им пока не удалось прийти к единому мнению. Как говорится в документе, ранее на этой неделе юристы Маска, Tesla и регулятора говорили по телефону более часа. Они рассчитывают до 25 апреля понять, удастся ли заключить соглашение.

Претензии комиссии касаются сообщения, которое Маск разместил в Twitter 19 февраля. Бизнесмен отметил, что "в 2011 году Tesla выпустила 0 автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тыс.". Представители регулятора заострили внимание на том, что, согласно имеющемуся соглашению, Маск должен согласовывать свои касающиеся Tesla публичные заявления в соцсетях с другими представителями руководства компании.

Юристы комиссии подчеркивали, что Маск "снова опубликовал важную информацию о Tesla, которая не соответствует действительности". Сотрудники регулятора отмечали, что обратились в Tesla и выяснили, что твиты Маска "просматривают после публикации", однако не до нее.